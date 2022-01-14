Аллегри высказался о ситуации с контрактом Дибалы

Фото: инстаграм Дибалы\Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг продления контракта аргентинским нападающим команды Пауло Дибалой.

"Как я всегда говорю, за контракты и переговоры отвечает клуб. Это не зависит от меня.

Но я вырастил Дибалу, он был ребенком, когда приехал в "Ювентус". Теперь у него больше опыта. Это экстраординарный футболист.

В первой части сезона он столкнулся с некоторыми травмами. Все ждут от него большего в плане голов и качества игры.

Ценность футболиста не вызывает сомнений. Пауло – отличный игрок", – сказал итальянский специалист.

Напомним, что контракт Дибалы с "Ювентусом" рассчитан до конца текущего сезона.

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