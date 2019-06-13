Аллегри высказался о своем будущем

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Аллегри высказался о своем будущем
Бывший тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что он не планирует работать в следующем сезоне.

"Я намерен взять годичную паузу. Мне нужно перезарядиться. Я хочу снова контролировать свою личную жизнь, заново почувствовать любовь семьи, детей, друзей.

Последние 16 я словно находился в блендере. Мне приходилось отбирать время у семьи и друзей. Этот год я использую для подготовки к последующему сезону", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что 51-летний Аллегри покинул "Ювентус" после пяти лет работы с туринским клубом.

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