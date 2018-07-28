Аллегри высказался о своих отношениях с Бонуччи

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал слухи о своем конфликте с Леонардо Бонуччи.

"Между мной и Бонуччи были хорошие отношения. Иногда возникали споры, но они были и с другими игроками. Сейчас нет никаких проблем, однако я не хочу говорить о трансферном рынке. У "Ювентуса" есть пять прекрасных защитников" - приводит слова Аллегри Football Italia.

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