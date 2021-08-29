Аллегри высказался о уходе Роналду из "Ювентуса"

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"Криштиану провел три года в "Ювентусе", забивал голы – в этом он очень силен. Он невероятный футболист, но о нем больше думать нельзя.

У меня отличный состав, нам лишь нужно понять, что нельзя доминировать в каждом матче. Я оптимистично настроен, как и всегда", – заявил итальянский специалист в интервью DAZN.

Напомним, что позавчера было объявлено о трансфере Роналду в "Манчестер Юнайтед" за сумму от 15 до 30 миллионов евро.

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