Аллегри высказался о "Ювентусе" в чемпионской гонке Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о важности завтрашнего матча с "Кальяри" в контексте чемпионской гонки в Серии А.

"Мы должны победить завтра, а затем посмотрим, что нас ждёт дальше. 28 февраля мы будем знать, участвуем ли в гонке за первую четвёрку. В следующие два месяца предстоит много работы, но остальная часть сезона зависит от завтрашней игры. Если мы не выиграем, победа над "Болоньей" будет бесполезной", - сказал итальянский специалист.

В данный момент "Ювентус" располагается на седьмой строчке, набрав 31 очко в 17 матчах.

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