Аллегри высказался о "Ювентусе" в чемпионской гонке Серии А

Теги ювентусмассимилиано аллегрисерия а

Аллегри высказался о "Ювентусе" в чемпионской гонке Серии АФото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о важности завтрашнего матча с "Кальяри" в контексте чемпионской гонки в Серии А.

"Мы должны победить завтра, а затем посмотрим, что нас ждёт дальше. 28 февраля мы будем знать, участвуем ли в гонке за первую четвёрку. В следующие два месяца предстоит много работы, но остальная часть сезона зависит от завтрашней игры. Если мы не выиграем, победа над "Болоньей" будет бесполезной", - сказал итальянский специалист.

В данный момент "Ювентус" располагается на седьмой строчке, набрав 31 очко в 17 матчах.

Также не пропустите: Официально: АПЛ не будет останавливать чемпионат. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Черчесов помимо "Ференцвароша" может возглавить еще и сборную Венгрии

Черчесов помимо "Ференцвароша" может возглавить еще и сборную Венгрии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов