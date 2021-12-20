Аллегри высказался о "Ювентусе" в чемпионской гонке Серии А
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о важности завтрашнего матча с "Кальяри" в контексте чемпионской гонки в Серии А.
"Мы должны победить завтра, а затем посмотрим, что нас ждёт дальше. 28 февраля мы будем знать, участвуем ли в гонке за первую четвёрку. В следующие два месяца предстоит много работы, но остальная часть сезона зависит от завтрашней игры. Если мы не выиграем, победа над "Болоньей" будет бесполезной", - сказал итальянский специалист.
В данный момент "Ювентус" располагается на седьмой строчке, набрав 31 очко в 17 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17