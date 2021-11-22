Аллегри высказался перед матчем с "Челси"
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча против "Челси" в 5-м туре группового этапа Лиге чемпионов.
"Завтра мы будем играть за первое место в группе с лидером АПЛ и действующим победителем Лиги чемпионов.
Конечно, без Лукаку их игра строится иначе. Они будут больше контратаковать, у них будет меньше игроков, через которых можно строить игру. Без Лукаку они иначе защищаются и действуют в ином темпе.
У нас есть четыре защитника, включая Алекса Сандро. В полузащите здоровы все, кроме Бернардески.
Сколько сможет сыграть Дибала, я не знаю, но он тренировался с командой и завтра будет доступен. В старте выйдут Кин или Мората, возможно, они сыграют по 45 минут.
Нам нужно улучшить реализацию. Мы создаем хорошие моменты, но последний пас зачастую неудачный. Нам нужно играть спокойнее, не спешить поскорее забить.
Роналду – в прошлом. Он был центральным звеном в каждой команде, но у нас есть футболисты, способные забивать, мы еще не реализовали свой потенциал до конца", – сказал итальянский специалист.
Игра между "Челси" и "Ювентусом" состоится 23 ноября. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Также не пропустите: Кэррик высказался об увольнении Сульшера. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
-
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера года
-
Почеттино начал переговоры с "Манчестер Юнайтед"
-
"Бавария" готова побить трансферный рекорд ради Педри
-
"Спартак" показал потасовку с игроками "Краснодара" в перерыве матча РПЛ (видео)
Лента новостей
-
Хави рассказал о своих принципах в "Барселоне"
-
Альба высказался о Хави на посту тренера "Барселоны"
-
Нагельсманн рассказал о своих ожиданиях от матча с киевским "Динамо"
-
Аллегри высказался перед матчем с "Челси"
-
Кэррик высказался об увольнении Сульшера
-
Хави поделился ожиданиями от матча с "Бенфикой"
-
ПСЖ не обсуждал возможное назначение с Зиданом
-
Семак высказался перед матчем против "Мальме"
-
Семин высказался о возможной отмене лимита в РПЛ
-
Дом Фати ограбили во время матча с "Эспаньолом"
-
В "Милане" высказались об интересе к Миранчуку
-
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря года
-
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
-
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера года
-
"Спартак" может избавиться от Хендрикса зимой
-
Марио Манджукич стал тренером сборной Хорватии
-
Глеб высказался о Хави в "Барселоне" и сравнил его с Месси
-
Магуайр отреагировал на увольнение Сульшера из "МЮ"
-
"Реал" готов заплатить 40 миллионов евро за французского защитника
-
1
Почеттино начал переговоры с "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17