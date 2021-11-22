Аллегри высказался перед матчем с "Челси"

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча против "Челси" в 5-м туре группового этапа Лиге чемпионов.

"Завтра мы будем играть за первое место в группе с лидером АПЛ и действующим победителем Лиги чемпионов.

Конечно, без Лукаку их игра строится иначе. Они будут больше контратаковать, у них будет меньше игроков, через которых можно строить игру. Без Лукаку они иначе защищаются и действуют в ином темпе.

У нас есть четыре защитника, включая Алекса Сандро. В полузащите здоровы все, кроме Бернардески.

Сколько сможет сыграть Дибала, я не знаю, но он тренировался с командой и завтра будет доступен. В старте выйдут Кин или Мората, возможно, они сыграют по 45 минут.

Нам нужно улучшить реализацию. Мы создаем хорошие моменты, но последний пас зачастую неудачный. Нам нужно играть спокойнее, не спешить поскорее забить.

Роналду – в прошлом. Он был центральным звеном в каждой команде, но у нас есть футболисты, способные забивать, мы еще не реализовали свой потенциал до конца", – сказал итальянский специалист.

Игра между "Челси" и "Ювентусом" состоится 23 ноября. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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