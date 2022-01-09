Аллегри высказался перед матчем с "Ромой"

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 21-го тура Серии А против "Ромы".

"Игры с "Ромой" всегда сложные, у этой команды есть свое лицо. Нам нужно проявить себя как в плане нацеленности на борьбу, так и в техническом плане, нужно хорошо подготовиться. В составе будут изменения, потому что некоторые футболисты играли слишком много.

Я знал, что в этом сезоне нам придется усердно работать ради возвращения в борьбу за скудетто через год или два.

"Рома" отстает от нас на три очка, Моуринью хорошо поработал. Нельзя все изменить за несколько месяцев, на чудеса не способен никто.

Команда прибавляет, нужно проявить немного терпения, и я знал об этом. Я не боюсь этого. Естественно, все хотят побеждать, но для борьбы за титул нужно завершить строительство команды", – сказал итальянский специалист.

Игра между "Ромой" и "Ювентусом" состоится сегодня, 9 января. Начало встречи запланировано на 20:30 (мск).

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