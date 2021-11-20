Аллегри высоко отозвался о Маурицио Сарри

Фото сайт "Ювентуса"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о тренере "Лацио" Маурицио Сарри.

"Он придал игре своей команды отличную организованность. Сарри - замечательный тренер, что подтверждается достигнутыми им результатами. У него есть мастеровитые футболисты. Поэтому нам нужно хорошо проявить себя технически и качественно обороняться", - приводит слова Аллегри Football Italia.

"Лацио" примет "Ювентус" сегодня в рамках 13-го тура Серии А. Стартовый свисток в Риме прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В преддверии очного поединка "орлы" идут на пятом месте в таблице чемпионата, а "старая синьора" - на седьмом.

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