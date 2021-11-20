Аллегри высоко отозвался о Маурицио Сарри
Фото сайт "Ювентуса"
Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о тренере "Лацио" Маурицио Сарри.
"Он придал игре своей команды отличную организованность. Сарри - замечательный тренер, что подтверждается достигнутыми им результатами. У него есть мастеровитые футболисты. Поэтому нам нужно хорошо проявить себя технически и качественно обороняться", - приводит слова Аллегри Football Italia.
"Лацио" примет "Ювентус" сегодня в рамках 13-го тура Серии А. Стартовый свисток в Риме прозвучит в 20:00 по московскому времени.
В преддверии очного поединка "орлы" идут на пятом месте в таблице чемпионата, а "старая синьора" - на седьмом.
Не пропустите: Моуринью и Аллегри впереди всех: рейтинг зарплат тренеров Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Росси нашёл новый клуб после годичной паузы в карьере
-
Слуцкий прокомментировал решение Шатова приостановить карьеру
-
"Ньюкасл" предложил Витселю больше, чем "Ювентус"
-
Спаллетти заявил о своей причастности к чемпионству "Интера"
-
Мюллер повторил рекорд Ди Марии и Озила
-
Семак поддержал Кержакова после разгромной победы "Зенита" над "Нижним Новгородом"
-
Влахович назвал своего кумира
-
Клопп: "Я ненавижу паузы на матчи сборных"
-
Дзюба ярко отреагировал на слухи о возможном переходе в "Урал"
-
Аллегри высоко отозвался о Маурицио Сарри
-
"Локомотив" нацелился на 22-летнего хавбека из ФНЛ
-
Главные новости дня: 19 ноября
-
Ракицкий высказался о возможном продлении контракта с "Зенитом"
-
"Монако" совершил камбэк в матче с "Лиллем"
-
Уругвай уволил тренера, который работал со сборной 15 лет
-
"Леванте" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге
-
Почеттино высказался о Рамосе
-
"Бавария" сенсационно проиграла "Аугсбургу" в Бундеслиге
-
1
Хави прокомментировал позиции "Барселоны" в Ла Лиге и ЛЧ
-
1
Кержаков прокомментировал поражение от "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17