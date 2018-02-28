Аллегри: "Я благодарен игрокам "Юве" за игру"



Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над "Аталантой" (1:0) в 1/2 финала Кубка Италии, которая позволила его команде выйти в финал.

"Я благодарен игрокам "Юве" за игру. Мы добились своей цели - продолжать борьбу во всех трех турнирах в марте. В первом тайме у нас были сложности, так как футболисты "Аталанты" находили бреши между нашими линиями. Но во второй половине мы создали больше моментов, так как Дуглас Коста выдвинулся вперед.

Почему не играл Игуаин? У него растяжение связок голеностопа и мы решили не рисковать его здоровьем. Посмотрим, сможет ли он сыграть с "Лацио", - приводит слова Аллегри Rai Sport.

Стоит отметить, что "Ювентус" в четвертый раз подряд вышел в финал Кубка Италии и это является рекордом.

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