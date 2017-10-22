Аллегри: "Я благодарю Манджукича за удаление"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над "Удинезе" (6:2) в матче 9-го тура чемпионата Италии, которая состоялась, несмотря на удаление форварда Марио Манджукича в середине первого тайма.

"Я благодарен Манджукичу за удаление. Благодаря этому мы сумели победить. В последних двух матчах мы играли хорошо, но нам не хватало подобного эпизода. В меньшинстве мы играли более организованно. Надеюсь, что эта победа станет ключевой в сезоне. Если бы мы проиграли, то наше отставание от лидеров возросло. Уверен, что наша игра станет лучше, так как игроки возвращаются в строй после травм", - приводит слова Аллегри Football Italia.

После этого матча "Ювентус" занимает третье место в Серии А.

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