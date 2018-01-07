Аллегри: "Я бы сказал, что "Кальяри" не заслуживал поражения"
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над "Кальяри" (1:0).
"После того как счет стал 1:0, мы могли забить еще или хотя бы лучше контролировать мяч, но вместо этого позволили сопернику создать моменты у наших ворот.
Я бы сказал, что "Кальяри" не заслуживал поражения. Видеоповторы были задуманы для того, чтобы сглаживать спорные ситуацию, но сегодня они накалили обстановку, потому что фанаты не были согласны с решением арбитра" - приводит слова Аллегри Football Italia.
Смотрите также обзор матча "Кальяри" - "Ювентус". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
|15
|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
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