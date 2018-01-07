Аллегри: "Я бы сказал, что "Кальяри" не заслуживал поражения"

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Аллегри: "Я бы сказал, что "Кальяри" не заслуживал поражения"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над "Кальяри" (1:0).

"После того как счет стал 1:0, мы могли забить еще или хотя бы лучше контролировать мяч, но вместо этого позволили сопернику создать моменты у наших ворот.

Я бы сказал, что "Кальяри" не заслуживал поражения. Видеоповторы были задуманы для того, чтобы сглаживать спорные ситуацию, но сегодня они накалили обстановку, потому что фанаты не были согласны с решением арбитра" - приводит слова Аллегри Football Italia.

Смотрите также обзор матча "Кальяри" - "Ювентус". | http://soccernews.ru

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