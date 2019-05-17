Аллегри: "Я не знаю, кто меня заменит в "Ювентусе", но уверен, это будет великий тренер"

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Аллегри: "Я не знаю, кто меня заменит в "Ювентусе", но уверен, это будет великий тренер"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что он уверен в том, что клуб найдет достойного нового тренера. Об этом сообщает Striscia la Notizia.

"Я не знаю, кто меня заменит в "Ювентусе", но я уверен, это будет великий тренер. Я вернусь домой, отдохну от моря, жизнь продолжается. "Ювентус" - отличный клуб. Эти пять лет были годами прекрасной любви", - сказал Аллегри.

Напомним, сегодня, 17 мая, тренер объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона.

51-летний Аллегри тренирует "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством клуб пять раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок Италии, а также дважды Суперкубок страны.

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