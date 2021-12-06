Аллегри: "Я разочарован в Морате"

Теги ювентусмассимилиано аллегридженоаальваро мората

Аллегри: "Я разочарован в Морате"

Фото твиттер "Ювентуса"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри раскритиковал форварда своей команды Альваро Морату.

Напомним, что во время матча с "Дженоа" (2:0) между тренером и испанским футболистом произошёл конфликт.

"Он получил жёлтую карточку и продолжал спорить, поэтому я решил его заменить. Я разочарован, ведь Альваро играл хорошо, впрочем, как и вся команда", - цитирует Аллегри Football Italia.

В текущем сезоне Мората сыграл за "Ювентус" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Аллегри одержал 250-ю победу в Серии А. Больше только у одного тренера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Депай может покинуть "Барселону"

Депай может покинуть "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов