Аллегри: "Я разочарован в Морате"

Фото твиттер "Ювентуса"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри раскритиковал форварда своей команды Альваро Морату.

Напомним, что во время матча с "Дженоа" (2:0) между тренером и испанским футболистом произошёл конфликт.

"Он получил жёлтую карточку и продолжал спорить, поэтому я решил его заменить. Я разочарован, ведь Альваро играл хорошо, впрочем, как и вся команда", - цитирует Аллегри Football Italia.

В текущем сезоне Мората сыграл за "Ювентус" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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