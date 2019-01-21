Аллегри ярко высказался о целях команды

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о возвращении в строй Сами Хедиры. Об этом информирует Goal.com

"Наше приобретение в зимнее трансферное окно - Хедира.

Сейчас главная наша проблема - самоуспокоение. Подобного быть не должно, иначе мы можем подвергнуть риску все достигнутое. Мы должны добиваться хороших результатов. И начинать необходимо с матча против "Кьево", - рассказал Аллегри.

"Ювентус" занимает 1 место в турнирной таблице Серии А, набрав 53 очка.

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