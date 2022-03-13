Аллегри ярко высказался о победе "Ювентуса" над "Сампдорией"

Фото: инстаграм "Ювентуса"\Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче 29-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией" (3:1).

"Мората - является одним из лучших нападающих в Европе с точки зрения техники. Ему сложнее играть, если его использовать спиной к воротам. Но если он играет на просторе, забегает в штрафную, то он показывает экстра-класс.

В матче с "Сампдорией" вся команда сыграла на высоком уровне. Но нам нужно прибавлять в моменте, когда мы контролируем игру. Порой нужно снижать темп, а затем использовать вертикальные передачи, чтобы вскрывать оборону соперников. Нам нужно быть терпеливыми и выжидать", - приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

"Ювентус", набрав 56 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.

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