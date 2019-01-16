Аллегри ярко высказался о победном матче "Ювентуса"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о победном матче своей команды в матче за Суперкубок Италии. Об этом информирует Football Italia.

Победный гол забил Криштиану Роналду.

"Это была забавная игра, у нас было много шансов забить. Мы играли с хорошим соперником, они доставили нам много проблем.

Было очень тепло, матч получился изматывающим, однако наша команды заслужила трофей.

Мы подписали Роналду, потому что он отлично решает исходы матча и забивает важные голы", - сказал Аллегри.

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