Аллегри ярко высказался о предстоящем матче с "Зенитом" в ЛЧ

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о петербургском "Зените", с которым его команда сыграет в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Зенит" - это команда с техничными игроками, которые умеют забивать. Хотя завтра все зависит только от нас", - приводит слова Аллегри "Спорт-Экспресс".

Матч "Ювентус" — "Зенит" состоится завтра, 2 ноября. Начало встречи - в 23.00 мск.

После трех туров "Ювентус", набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы Н. "Зенит" с тремя очками занимает третье место.

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