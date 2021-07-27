Аллегри ярко высказался о Роналду

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Аллегри ярко высказался о Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о португальском нападающем туринского клуба Криштиану Роналду.

"В составе "Ювентуса" есть много молодых футболистов, которые являются будущим клуба. Также у нас есть опытные Кьеллини, Бонуччи и Роналду, которые являются примером для молодежи. Кришитану - великий чемпион и умный парень. Я сказал ему, что на нем лежит больше ответственности, так как наша команда молода", – приводит слова Аллегри официальный твиттер клуба.

В прошлом сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Ювентус" не намерен продлевать Роналду. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Аллегри как был ослом, так и остался. Со мной, старым пердуном, Юветусу не видать побед до самой смерти )))))))))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Полностью солгасен с вами , мистер!Юве - отличный сплав молодости и опыта!Роналду - положительный пример для каждого!А вот у нас в Барсе из-за давления лео а бюджет выкидывают юные дарования в угоду престарелой карликовой кашёлке и её подлизалкам!Мда...Вискас Эль Барса!

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