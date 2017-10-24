Аллегри: "Ювентус" может стать чемпионом Италии в седьмой раз подряд"

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Аллегри: "Ювентус" может стать чемпионом Италии в седьмой раз подряд"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что его команда способна в очередной раз стать чемпионом Италии.

"Завоевание скудетто это нечто экстраординарное. Тот факт, что мы говорим о седьмом титуле подряд просто замечателен. Это означает, что "Ювентус" может превзойти свой же легендарный результат. Если мы будем идти к своей цели, то сумеем хорошо выступить и в Лиге Чемпионов.

Но мы должны понимать, что ради скудетто нам придется много стараться и страдать. "Ювентус" способен на это. Мы обязаны сохранять концентрацию на протяжении всего матча. С "Торино", "Аталантой" и "Лацио" мы снижали темп на несколько минут и теряли очки", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что после 9 туров "Ювентус" занимает третье место в Серии А и отстает от лидирующего "Наполи" на три очка.

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