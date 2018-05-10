Аллегри: "Ювентус" заслужил победу в Кубке Италии"



Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над "Миланом" (4:0) в финале Кубка Италии.

"Игроки "Ювентуса" провели отличный матч и заслужили эту победу, хотя "Милан" был хорош в первом тайме. Перед матчем я попросил футболистов порадовать своих болельщиков и клуб. Теперь я рад, что они празднуют победу.

В этом матче нам понадобилось время, чтобы найти свободные зоны и это принесло свои плоды. Теперь нам нужно оформить чемпионство и насладиться этим отличным сезоном", - приводит слова Аллегри Rai Sport.

Напомним, что "Ювентус" в 13-й раз в своей истории и в четвертый раз подряд выиграл Кубок Италии.

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