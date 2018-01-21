Аллегри: "Ювентусу" нужно сделать что-то невероятное, чтобы стать чемпионом"

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Аллегри: "Ювентусу" нужно сделать что-то невероятное, чтобы стать чемпионом"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри оценил перспективы команды в Серии А.

"Ювентусу" нужно сделать что-то невероятное, чтобы стать чемпионом. "Наполи" набрал уже 51 очко, а у нас в активе на два очка больше, чем за это же количество матчей прошлого сезона. Соперник убегает от нас вперед, как кролик, а мы полностью сосредоточены на преследовании. Думаю, что все решится в очной встрече в апреле. Мы должны будем подойти к ней на пике формы", - цитирует Аллегри Football Italia.

В данный момент "Наполи" опережает "Ювентус" на 4 очка, но туринский клуб имеет матч в запасе.

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