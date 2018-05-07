Аллегри заинтересован в переезде в АПЛ

Теги ювентусмассимилиано аллегриарсенал лондон

Аллегри заинтересован в переезде в АПЛГлавный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заинтересован в переезде в английскую Премьер-Лигу.

Так, по сведениям Daily Mirror, наставник "старой синьоры" ближайшим летом хотел бы возглавить лондонский "Арсенал".

В "Ювентус" Аллегри пришел в 2014-м году. С тех пор вместе со своей командой он выиграл три чемпионата Италии, три Кубка и один Суперкубок страны.

Напомним, Аллегри прокомментировал победу "Ювентуса" над "Болоньей". | soccernews.ru

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