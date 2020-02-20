Аллегри заявил, что не контактировал с ПСЖ

Теги массимилиано аллегриювентуспсж

Аллегри заявил, что не контактировал с ПСЖ

Экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сказал, что намерен в скоро времени вернуться на работу, чтобы не выпадать из тонуса. Кроме того, итальянец подчеркнул, что с ПСЖ по поводу трудоустройства не контактировал.

"Я не общался с ПСЖ. Я прилетал в Париж, представлял свою книгу, но насчет своего будущего я по-прежнему не знаю.

В сентябре надо вернуться к работе. Могу привыкнуть к отпуску, поэтому нужно снова работать", - передает слова Аллегри Les Parisiens.

Напомним, 52-летний специалист сейчас является безработным. Ранее он на протяжении четырех лет тренировал "Ювентус".

Не пропустите: Voetbal Primeur: "Ювентус" хочет вернуть Аллегри. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кулибали рискует пропустить ближайший матч Лиги Чемпионов с "Барселоной"

Кулибали рискует пропустить ближайший матч Лиги Чемпионов с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 24 57
2 Лацио Лацио 24 56
3 Интер Милан Интер Милан 24 54
4 Аталанта Аталанта 24 45
5 Рома Рома 24 39
6 Хеллас Верона Хеллас Верона 24 35
7 Парма Парма 24 35
8 Наполи Наполи 24 33
9 Болонья Болонья 24 33
10 Милан Милан 23 32
11 Кальяри Кальяри 24 32
12 Сассуоло Сассуоло 24 29
13 Фиорентина Фиорентина 24 28
14 Торино Торино 23 27
15 Удинезе Удинезе 24 26
16 Лечче Лечче 24 25
17 Сампдория Сампдория 24 23
18 Дженоа Дженоа 24 22
19 Брешия Брешия 24 16
20 СПАЛ СПАЛ 24 15
Полная таблица

топ-5 тегов