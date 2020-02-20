Аллегри заявил, что не контактировал с ПСЖ

Экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сказал, что намерен в скоро времени вернуться на работу, чтобы не выпадать из тонуса. Кроме того, итальянец подчеркнул, что с ПСЖ по поводу трудоустройства не контактировал.

"Я не общался с ПСЖ. Я прилетал в Париж, представлял свою книгу, но насчет своего будущего я по-прежнему не знаю.

В сентябре надо вернуться к работе. Могу привыкнуть к отпуску, поэтому нужно снова работать", - передает слова Аллегри Les Parisiens.

Напомним, 52-летний специалист сейчас является безработным. Ранее он на протяжении четырех лет тренировал "Ювентус".

Не пропустите: Voetbal Primeur: "Ювентус" хочет вернуть Аллегри. | http://soccernews.ru