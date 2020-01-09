Аллегри ждёт предложение от "Манчестер Юнайтед"

Бывший наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не спешит возвращаться к работе.

52-летний итальянец, по информации Daily Mail, готов вернуться к тренерской деятельности только в случае поступления предложения от "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что сейчас "красных дьяволов" возглавляет Уле Гуннар Сульшер.

Аллегри работал в "Ювентусе" с 2014 по 2019 год и за пять лет выиграл 11 трофеев.

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