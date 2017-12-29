Аллен может перейти в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" проявляет интерес к валлийскому полузащитнику "Сток Сити" Джо Аллену, сообщает Mirror.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер "молотков" Дэвид Мойес. Также хавбеком интересуется его бывший клуб "Суонси".

В этом сезоне 27-летний Аллен провел за "Сток Сити" 20 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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