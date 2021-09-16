Аллер из "Аякса" повторил достижение ван Бастена 29-летней давности

Фото твиттер "Аякса"

Нападающий "Аякса" Себастьян Аллер оформил покер в дебютном матче Лиги Чемпионов.

27-летний француз забил четыре гола в ворота "Спортинга" (5:1) в игре 1-го тура группового этапа главного еврокубка.

Как сообщает Opta, ранее подобное удавалось только голландцу Марко ван Бастену в ноябре 1992 года.

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