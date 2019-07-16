Аллер переходит из "Айнтрахта" в "Вест Хэм"
"Айнтрахт" в своём официальном твиттере объявил о переходе нападающего Себастьяна Аллера в "Вест Хэм".
"Орлы" подтвердили достижение договорённости о трансфере 25-летнего француза в лондонский клуб.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 40 миллионов евро. После прохождения медобследования футболист заключит с "молотобойцами" контракт до 2024 года.
Аллер выступал за "Айнтрахт" с 2017 года, сыграл 77 матчей, забил 33 гола и сделал 19 ассистов.
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