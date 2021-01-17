Алли хочет отправиться в аренду в ПСЖ

Хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли пытается покинуть клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, игрок просит клуб отпустить его в аренду в ПСЖ, однако руководство пока соглашается на просьбу футболиста.

Напомним, что сейчас ПСЖ возглавляет экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почетино.

В этом сезоне Алли не имеет стабильной игровой практики. ОН провел 12 игр, забил два гола и отдал два ассиста.

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