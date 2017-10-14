Алли хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом "Тоттенхэма"

Хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли согласен продлить соглашение с клубом, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, футболист требует увеличения зарплаты более чем в три раза. Сейчас Алли получает 56 тысяч евро в неделю, а хочет зарабатывать 180 тысяч.

Отметим, что в таком случае Алли станет самым высокооплачиваемым футболистом клуба, так как Кейн и Льорис получают 112 тысяч евро в неделю.

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