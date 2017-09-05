Алли извинился за неспортивный жест в матче со сборной Словакии

Теги деле алликайл уокеранглия

Алли извинился за неспортивный жест в матче со сборной Словакии

Хавбек "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли извинился за то, что показал средний палец во время матча квалификации ЧМ-2018 против Словакии.

Как сообщает Sky Sports, 21-летний футболист объяснил свой поступок шуткой. По его словам, неприличный жест был адресован Кайлу Уокеру, который минувшим летом сменил "шпор" на "Манчестер Сити".

Ранее предполагалось, что Алли показал средний палец арбитру встречи Клеману Тюрпену, который незадолго до инцидента не зафиксировал нарушение правил на игроке. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов