Алли может получить дисквалификацию за поведение в матче с "Манчестер Сити"

Хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли поймали на неспортивном поведении в игре против "Манчестер Сити" (1:4).

Как сообщает 101greatgoals, Алли в концовке первого тайма два раза наступил на ногу полузащитника "Сити" Фернандиньо.

Возможно в ближайшее время FA рассмотрит данный эпизод и Алли может получить дисквалификацию.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru