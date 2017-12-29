Алли: "Мы, футболисты, не слишком беспокоимся о том, что говорят в народе"

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Алли: "Мы, футболисты, не слишком беспокоимся о том, что говорят в народе"

Хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли рассказал о своем отношении к критике.

"Мы с тренером часто говорим об этом, но моя форма - это не то, о чём я сам много думаю. Когда в 21 год ты так высоко устанавливаешь планку, как это делал я в последние два года, тебе будет трудно постоянно поддерживать этот уровень.

Некоторые люди считают, что если ты не забиваешь или не ассистируешь, то ты играешь плохо, но мне кажется, я и так постоянно себя критикую. Я стараюсь работать над собой и своей игрой.

Мы, футболисты, не слишком беспокоимся о том, что говорят в народе до тех пор, пока наши близкие и товарищи по команде поддерживают нас и высоко оценивают нашу работу. Об этом стоит многим задуматься" - приводят слова Алли английские СМИ.

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