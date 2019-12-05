Алли назвал причину поражения "Тоттенхэма" от "Манчестер Юнайтед"

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Алли назвал причину поражения "Тоттенхэма" от "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли порассуждал о поражении своей команды от "Манчестер Юнайтед" в матче 15-го тура АПЛ.

"Сложно искать позитив, когда твоя команда проиграла. Мы знали, что нужно делать - сыграть так же энергично, как соперник. "Тоттенхэм" уступил не потому, что "МЮ" был сильнее, вся проблема в отношении. Мы не показали нужного стремления к победе. Возможно, "Тоттенхэм" слишком самоуверенно подошёл к матчу. Мы действовали несколько небрежно, а за это наказывают. Нужно извлечь урок из этого поражения", - приводят слова Алли BBC.

Напомним, что "Тоттенхэм" проиграл "МЮ" со счётом 1:2 и опустился на восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Это первое поражение Жозе Моуринью на посту главного тренера "шпор", который он занял 20 ноября.

Не пропустите: Моуринью прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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