Алли не поможет сборной Англии в матче с Панамой



Полузащитник сборной Англии Деле Алли пропустит матч второго тура Чемпионата Мира-2018 против Панамы, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист не успел восстановиться после повреждение бедра в предыдущем поединке с Тунисом (2:1).

Матч Англия – Панама состоится сегодня, 24 июня и начнется в 15:00 по московскому времени.

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