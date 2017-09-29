Алли не сыграет со сборной Словении

Хавбек "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли дисквалифицирован на один международный матч, сообщает BBC.

ФИФА наказала 21-летнего футболиста за неприличный жест, показанный им в матче квалификации ЧМ-2018 против Словакии. Тогда лидер "шпор" показал средний палец, предположительно, партнёру по национальной команде Кайлу Уокеру.

Таким образом, Алли пропустит отборочный матч со Словенией, который состоится 5 октября. Также футболист заплатит штраф в размере 3852 фунтов.

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