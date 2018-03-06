Алли поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

"Ещё ничего не закончено. У нашего соперника очень высокий уровень, проблем от них можно дождаться в любой момент. Это и есть Лига Чемпионов - противники опасны, даже когда мяч у тебя, будет важно не увлекаться. Нужно будет оставаться сконцентрированными и действовать компактно. У нас в мыслях будет чёткий тактический план, и мы сделаем всё, чтобы победить. Это наша цель" - цитирует Алли Football Italia.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Ювентус" состоится 7 марта в 22:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей 2:2.

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