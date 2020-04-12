Алли получил в подарок креативный торт в виде геймпада
Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли продемонстрировал праздничный торт, который ему подарили на 24-летие. Кулинарное изделие выполнено в виде геймпада.
"Не так уж и плохо отмечать 24-летие, находясь в изоляции. Спасибо всем за поздравления", - написал Алли на своей странице в Instagram.
Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за лондонский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт со "шпорами" действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Деле Алли показал, как отмечает день рождения на самоизоляции. | http://soccernews.ru
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