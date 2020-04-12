Алли получил в подарок креативный торт в виде геймпада

Теги деле аллитоттенхэм

Алли получил в подарок креативный торт в виде геймпада

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли продемонстрировал праздничный торт, который ему подарили на 24-летие. Кулинарное изделие выполнено в виде геймпада.

"Не так уж и плохо отмечать 24-летие, находясь в изоляции. Спасибо всем за поздравления", - написал Алли на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turning 24 in isolation wasn’t so bad! Thank you all for the birthday wishes

Публикация от Dele (@dele)

Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за лондонский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт со "шпорами" действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Деле Алли показал, как отмечает день рождения на самоизоляции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Глушаков рассказал, как Каррера перевел его в молодежный состав "Спартака"

Глушаков рассказал, как Каррера перевел его в молодежный состав "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов