Алли принял участие в шести голах "Тоттенхэма" в последних шести матчах

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Алли принял участие в шести голах "Тоттенхэма" в последних шести матчах

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" в гостях победил "Суонси" со счетом 2:0.

Один из мячей в этой встрече на счету полузащитника лондонского клуба Дели Алли.

Стоит отметить, что хавбек принял участие в шести голах "шпор" (2 мяча и 4 голевых паса) в последних 6 матчах.

В этом сезоне 21-летний Алли провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 11 результативных передач.

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