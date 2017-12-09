Алли признался в симпатии "Баварии"

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Алли признался в симпатии "Баварии"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли признался в симпатии мюнхенской "Баварии".

"Я смотрю на историю "Баварии" и понимаю, что этот клуб всегда будет в числе сильнейших в мире. В "Баварии" всегда собраны потрясающие футболисты. Часто играю за "Баварию" на приставке" - приводит слова хавбека "шпор" The Mirror.

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