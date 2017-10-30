Алли призвал не зацикливаться на поражении от "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли не теряет оптимизм, несмотря на то, что его команда потерпела два поражения подряд, в том числе на выходных уступила "Манчестер Юнайтед".

"Нас ждут два больших поединка. Важно вынести уроки из проигранных матчей и продолжить строиться как команде. Мы по-прежнему в замечательной ситуации и в хорошей форме, мы не должны дать поражению от "МЮ" нам навредить" - цитирует Алли официальный твиттер "шпор".

Напомним, что в среду "Тоттенхэм" примет "Реал" в рамках Лиги Чемпионов, а в воскресенье также на своём поле сыграет с "Кристал Пэлас".

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