Алли призвал не зацикливаться на поражении от "Манчестер Юнайтед"

Теги тоттенхэмделе алли

Алли призвал не зацикливаться на поражении от "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли не теряет оптимизм, несмотря на то, что его команда потерпела два поражения подряд, в том числе на выходных уступила "Манчестер Юнайтед".

"Нас ждут два больших поединка. Важно вынести уроки из проигранных матчей и продолжить строиться как команде. Мы по-прежнему в замечательной ситуации и в хорошей форме, мы не должны дать поражению от "МЮ" нам навредить" - цитирует Алли официальный твиттер "шпор".

Напомним, что в среду "Тоттенхэм" примет "Реал" в рамках Лиги Чемпионов, а в воскресенье также на своём поле сыграет с "Кристал Пэлас". 

Не пропустите: Почеттино рассказал о шансах Кейна сыграть с "Реалом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Лестер Сити 10 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
13 Хаддерсфилд Таун 10 12
14 Сток Сити 10 11
15 Вест Бромвич Альбион 10 10
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 10 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
Полная таблица

топ-5 тегов