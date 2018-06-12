Алли продлит контракт с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Тоттенхэм" Деле Алли продлит контракт с клубом.

Как утверждает Evening Standard, стороны "ударят по рукам" в ближайшее время.

Речь идет о новом долгосрочном соглашении. Нынешний контракт 22-летнего англичанина с клубом рассчитан до 2022 года.

В минувшем сезоне Алли провел в составе лондонского клуба 50 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и оформив 17 голевых передач.

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