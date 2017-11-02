Алли прокомментировал победу над "Реалом"
Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли высказался после матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала".
"Мы сыграли замечательно. Знали, что если выполним план на игру и будем надёжны в обороне, то у нас будут моменты. Очень довольны результатом. Не удивлён тем, что мы доминировали, ведь у нас ещё в Мадриде было много свободного пространства. Хотим не просто конкурировать с такими командами, как "Реал", а побеждать их" - цитирует Алли BBC.
Не пропустите видеообзор матча "Тоттенхэм" - "Реал". | http://soccernews.ru
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