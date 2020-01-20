Алли прокомментировал травму форварда "Тоттенхэма" Кейна

Игрок "Тоттенхэма" Деле Алли высказался по поводу повреждения нападающего "шпор" Харри Кейна.

Ранее сообщалось, что восстановление футболиста займет около двух месяцев.

"Тоттенхэм" - команда, а не клуб одного игрока. Вспомните, как мы играли без него в Лиге Чемпионов. Мы можем выступать без него. Но он невероятный футболист. Мы будем скучать по нему", - цитирует Алли The Telegraph.

Напомним, что у форварда "Тоттенхэма" диагностировали разрыв мышцы задней поверхности левого бедра.

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