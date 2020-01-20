Алли прокомментировал травму форварда "Тоттенхэма" Кейна

Теги тоттенхэмделе аллихарри кейнтравмы

Алли прокомментировал травму форварда "Тоттенхэма" КейнаИгрок "Тоттенхэма" Деле Алли высказался по поводу повреждения нападающего "шпор" Харри Кейна.

Ранее сообщалось, что восстановление футболиста займет около двух месяцев.

"Тоттенхэм" - команда, а не клуб одного игрока. Вспомните, как мы играли без него в Лиге Чемпионов. Мы можем выступать без него. Но он невероятный футболист. Мы будем скучать по нему", - цитирует Алли The Telegraph.

Напомним, что у форварда "Тоттенхэма" диагностировали разрыв мышцы задней поверхности левого бедра.

Не пропустите: Моуринью не исключил, что Кейн может пропустить Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Нойер установил рекорд Бундеслиги по количеству "сухих" матчей с "Гертой"

Нойер установил рекорд Бундеслиги по количеству "сухих" матчей с "Гертой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 48
3 Лестер Сити Лестер Сити 23 45
4 Челси Челси 23 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 23 33
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 31
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 30
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 29
11 Эвертон Эвертон 23 29
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 29
13 Саутгемптон Саутгемптон 23 28
14 Бернли Бернли 23 27
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 25
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 23
17 Уотфорд Уотфорд 23 23
18 Астон Вилла Астон Вилла 23 22
19 Борнмут Борнмут 23 20
20 Норвич Сити Норвич Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов