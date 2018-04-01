Алли провел 100-й матч за "Тоттенхэм" в АПЛ и поучаствовал в 61 голе

В поединке 32-го тура чемпионата Англии полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли забил два гола в ворота "Челси" (3:1).

Этот матч стал 100-м для него за лондонский клуб в рамках Премьер-лиге.

Стоит отметить, что в этих 100 матчах 21-летний Алли поучаствовал в 61 голе "шпор" (36 мячей и 25 голевых пасов).

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