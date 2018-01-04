Хавбек лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли рассказал о своём отношении к критике.

"Игроки не переживают из-за чьих-то слов. Нужно прислушиваться только к словам близких и партнёров по команде. Ты делаешь то, что нужно команде - это всё, о чём нужно думать. Мнение людей постоянно меняется. Думаю, стоит больше беспокоиться, если ты нравишься болельщикам соперников. Или когда твои собственные фанаты о тебе плохого мнения" - цитирует 21-летнего футболиста The Mirror.

В этом сезоне Алли сыграл за "Тоттенхэм" 25 матчей, забил 9 голов и сделал 11 результативных передач.

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