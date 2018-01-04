Алли рассказал о своём отношении к критике

Теги тоттенхэмделе алли

Алли рассказал о своём отношении к критике

Хавбек лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли рассказал о своём отношении к критике.

"Игроки не переживают из-за чьих-то слов. Нужно прислушиваться только к словам близких и партнёров по команде. Ты делаешь то, что нужно команде - это всё, о чём нужно думать. Мнение людей постоянно меняется. Думаю, стоит больше беспокоиться, если ты нравишься болельщикам соперников. Или когда твои собственные фанаты о тебе плохого мнения" - цитирует 21-летнего футболиста The Mirror.

В этом сезоне Алли сыграл за "Тоттенхэм" 25 матчей, забил 9 голов и сделал 11 результативных передач.

Не пропустите: Алли принял участие в шести голах "Тоттенхэма" в последних шести матчах. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов