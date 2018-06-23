Алли рискует пропустить матч ЧМ-2018 против Панамы

Полузащитник сборной Англии Деле Алли может не сыграть в матче ЧМ-2018 против Панамы, который состоится в воскресенье, 24 июня.

22-летний хавбек не посещал последние тренировки команды из-за травмы, а последнее занятие начал в общей группе, но после разминки работал индивидуально.

Источник сообщает, что игрок далек от полноценных игровых кондиций.

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