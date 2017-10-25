Алли стал четвертым игроком из АПЛ, забившим более 20 голов в 2017 году

В матче 1/8 финала Кубка английской Лиги "Тоттенхэм" играет с "Вест Хэмом".

Один из мячей в этом поединке на счету полузащитника "шпор" Дели Алли.

21-летний Алли стал четвертым игроком из Премьер-лиги, который забил более 20 голов во всех турнирах в 2017 году. Ранее подобное удалось Харри Кейну, Серхио Агуэро и Ромелу Лукаку.

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