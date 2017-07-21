Алли стал самым дорогим футболистом мира в возрасте до 21 года

Опубликован рейтинг 20 самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года по версии британской компании Soccerex.

Лидером рейтинга стал хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли, в тройку также вошли нападающий "Монако" Килиан Мбаппе и форвард дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле.

1. Деле Алли ("Тоттенхэм") - 82,6 миллиона евро;

2. Килиан Мбаппе ("Монако") - 61,7 миллион евро;

3. Усман Дембеле ("Боруссия Дортмунд") - 60,9 миллионов евро;

4. Лерой Сане ("Манчестер Сити") - 51,1 миллион евро;

5. Марко Асенсио ("Реал") - 42,7 миллиона евро;

6. Габриэл Жезус ("Манчестер Сити") - 42,6 миллиона евро;

7-8. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") - 40,6 миллионов евро;

7-8. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") - 40,6 миллионов евро;

9. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") - 35,6 миллионов евро;

10. Кингсли Коман ("Бавария") - 35 миллионов евро;

11. Юлиан Брандт ("Байер") - 26,7 миллионов евро;

12. Франк Кессье ("Милан") - 25,5 миллионов евро;

13. Тео Эрнандес ("Реал") - 25,4 миллионов евро;

14. Лукас Эрнандес ("Атлетико") - 25,3 миллионов евро;

15. Юри Тилеманс ("Монако") - 25 миллионов евро;

16. Патрик Шик ("Сампдория") - 24,1 миллиона евро;

17. Каспер Дольберг ("Аякс") - 23,7 миллиона евро;

18. Андреас Кристенсен ("Челси") - 23,2 миллиона евро;

19-20. Давинсон Санчес ("Аякс") - 22,8 миллиона евро;

19-20. Ренату Санчеш ("Бавария") – 22,8 миллиона евро.

Не пропустите: Месси и Неймар одобрили возможный переход звезды АПЛ в "Барселону". | http://soccernews.ru