Алли удваивает преимущество сборной Англии в матче с Швецией

Теги деле аллианглияшвеция

Алли удваивает преимущество сборной Англии в матче с Швецией

Сборная Англии забивает второй гол в ворота Швеции.

Голом отметился хавбек "трех львов" Деле Алли.

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