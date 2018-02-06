Алли угодил в секс-скандал

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Алли угодил в секс-скандал

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли угодил в секс-скандал, сообщает The Sun.

По сведениям издания, в интернете появилось интимное видео с участием 21-летнего футболиста.

Алли уже связался со своими адвокатами и попросил их разобраться в сложившейся ситуации. 

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